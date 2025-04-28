Сьогодні, 28 квітня Марта Костюк мала зіграти проти "нейтральної" росіянки Анастасії Потапової у 1/8 фіналу турніру в Мадриді. Проте всі заплановані матчі ігрового дня було перенесено через масові відключення світла в Іспанії.

Поєдинки Світоліної та Костюк на турнірі в Мадриді не відбудуться – матчі перенесено через масові відключення світла

Костюк у своєму Instagram жартома звернулася до компанії ДТЕК, яка є найбільшим приватним інвестором енергетичної галузі України.

"WTA 1000 і 1000 свічок. Чи є якісь апдейти щодо розкладу, ДТЕК?", – написала Марта.

Нагадаємо, 28 квітня у Іспанії, Португалії та Франції відбулися масові відключення світла. Повідомлялося, що відновлення електроенергії в Іспанії займе від 6 до 10 годин. Наразі невідомо, коли відбудуться перенесені матчі турніру у Мадриді.

Стародубцева вилетіла в 1/8 фіналу тисячника в Мадриді, програвши титулованій росіянці