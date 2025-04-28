"Є якісь апдейти щодо розкладу, ДТЕК?": Костюк відреагувала на відключення світла в Іспанії
Українська тенісистка Марта Костюк пожартувала щодо перенесення матчів турніру WTA 1000 у Мадриді.
Сьогодні, 28 квітня Марта Костюк мала зіграти проти "нейтральної" росіянки Анастасії Потапової у 1/8 фіналу турніру в Мадриді. Проте всі заплановані матчі ігрового дня було перенесено через масові відключення світла в Іспанії.
Поєдинки Світоліної та Костюк на турнірі в Мадриді не відбудуться – матчі перенесено через масові відключення світла
Костюк у своєму Instagram жартома звернулася до компанії ДТЕК, яка є найбільшим приватним інвестором енергетичної галузі України.
"WTA 1000 і 1000 свічок. Чи є якісь апдейти щодо розкладу, ДТЕК?", – написала Марта.
Нагадаємо, 28 квітня у Іспанії, Португалії та Франції відбулися масові відключення світла. Повідомлялося, що відновлення електроенергії в Іспанії займе від 6 до 10 годин. Наразі невідомо, коли відбудуться перенесені матчі турніру у Мадриді.
Стародубцева вилетіла в 1/8 фіналу тисячника в Мадриді, програвши титулованій росіянці