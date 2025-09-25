Провідні українські спортсмени не втомлюються перемагати. Останнім часом вони підкорювали світовий Олімп по кілька разів на місяць. Влада Харькова – у фехтуванні, командою – в художній гімнастиці, Людмила Лузан – у веслуванні на байдарках і каное, Єгор Якушенко й Алла Белінська – на борцівському килимі.

Українка вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу – відомо, як таке стало можливим

Чергові золоті медалі чемпіонатів світу здобули фрідайверки. Наталія Жаркова в Греції на змаганнях під егідою CMAS стала найсильнішою в занурюванні з моноластою, а Катерина Садурська там же, а згодом на Кіпрі під егідою AIDA Freediving World Championship, двічі перемогла в змаганнях у зануренні з постійною вагою без ластів.

Для Катерини цей успіх став уже восьмим на чемпіонатах світу. Змагання на Кіпрі ще не завершилися, тож спортсменка змогла виділити на спілкування з Футбол 24+ всього кілька хвилин.

– Пані Катерино, вітаємо! Ви так привчили до перемог, що вони дещо стають приємною буденністю.

– Для вас може й так, але не для мене. Кожне занурення – це чергове випробування. За ним стоять місяці підготовки і, не дивлячись на мій великий досвід, не завжди виходить усе так, як хочеться. У фрідайвінгу чимало дисциплін, і підготовка до кожної вимагає своєї специфіки.

– Цим і можна пояснити прикрість на чемпіонаті світу в Греції, коли дістатися до замовленої глибини під час пірнання з моноластою вам не вистачило буквально метра?

– До змагань готувалася в басейні. Чемпіонати світу цього року відбуваються дещо пізніше, тож зі штучної водойми я вийшла зовсім недавно. Коли ж дісталася на змагання, намагалася швидко адаптуватися до звичайних умов на відкритій воді. Часу не вистачило, щоб підійти до змагань в найкращій формі. Зараз, на Кіпрі, почуваюся значно краще.

– Тим не менше, трохи більше тижня тому ви все ж таки стали чемпіонкою в зануренні з постійною вагою без ластів. Результат у 76 метрів на чемпіонаті світу в Греції вас задовольнив?

– Зважаючи на нюанси з підготовкою та адаптацією, то, звісно, так. Коли виконуєш те, що запланував, то отримуєш задоволення.

– Мабуть, це найкраща мотивація.

– Так, завжди хочеться подолати замовлену глибину.

– Занурення з моноластою і без неї сильно відрізняються?

– Безумовно. Інша техніка, працюють різні групи м’язів. Друга швидкість, ритм дихання, використання сил. Багато нюансів.

– У Греції ви замовили 76 метрів, а за тиждень, на Кіпрі, на один метр менше. Були впевнені в перемозі?

– Була впевнена в собі. Конкурентки сильні і не відпочивати сюди приїхали. Відштовхувалася від свого стану й готовності. Можливо, десь на підсвідомості й розуміла, що такий результат принесе перемогу. Проте під водою ти борешся не з суперницями, а зі собою, намагаєшся виконати занурення без помилок.

– Ваш світовий рекорд із зануренням на 84 метри впевнено тримається й конкурентки, здається, найближчим часом навіть не намагатимуться покращити. У вас в планах є така ціль?

– Плани можна будувати будь-які, але головне – їхнє виконання. Сили й бажання покращити результат у мене є.

Пірнути в глибину на 84 метри: криза особистості, підводні рекорди і зустріч з акулами – інтерв'ю "Людини року"