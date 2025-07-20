Українка мала бути третьою сіяною змагань, які відбудуться у столиці Чехії вже наступного тижня, але знялася, інформує ВТУ.

Ястремська у Гамбурзі не пройшла сенсацію Ролан Гаррос-2025 – Даяна залишилася без фіналу

Причиною такого рішення Ястремської стала співбесіда щодо отримання американської візи для виступу у липні-серпні в серії хардових турнірів на кортах США. Раніше 25-річна тенісистка зізналася, що її візу помилково анулювали через хибне подання в Інтерпол щодо втрати паспорта.

Нагадаємо, вчора (19 липня) Ястремська завершила виступи на турнірі WTA 250 в Гамбурзі, поступившись у півфіналі француженці Лоїс Буассон.