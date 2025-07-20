Ястремська знялася з престижного турніру, де мала бути третьою сіяною – українка має проблеми з документами
15:07 - Читати іншою мовою
Даяна Ястремська змушена пропускати турнір WTA 250 у Празі.
Українка мала бути третьою сіяною змагань, які відбудуться у столиці Чехії вже наступного тижня, але знялася, інформує ВТУ.
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Причиною такого рішення Ястремської стала співбесіда щодо отримання американської візи для виступу у липні-серпні в серії хардових турнірів на кортах США. Раніше 25-річна тенісистка зізналася, що її візу помилково анулювали через хибне подання в Інтерпол щодо втрати паспорта.
Нагадаємо, вчора (19 липня) Ястремська завершила виступи на турнірі WTA 250 в Гамбурзі, поступившись у півфіналі француженці Лоїс Буассон.
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