Даяна Ястремська мала протистояти у третьому колі другій ракетці світу американці Корі Гауфф на хардовому турнірі категорії WTA-1000 в Цинциннаті (США).

Як повідомляє Base of Ukrainian sports, українка не вийшла на матч. Причини такого рішення наразі не відомі. Таким чином, Гауфф без боротьби вийшла в 1/8 фіналу "тисячника" в Цинциннаті, де зустрінеться з переможницею зустрічі третього кола між латвійською тенісисткою Оленою Остапенко та італійкою Лючією Бронцетті.

Нагадаємо, у 1/32 фіналу турніру в Цинциннаті Ястремська здолала представницю Болгарії Вікторію Томову.

