Ястремська зіграє на турнірі WTA в Гамбурзі – відома суперниця українки
13 липня 15:15 - Читати іншою мовою
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) візьме участь на турнірі WTA 250 у Гамбурзі (Німеччина).
У першому колі змагань Ястремська зіграє з німецькою тенісисткою Юле Німаєр (№170 WTA), повідомляє WTA.
Українка вийшла до фіналу Вімблдона U-14 – юна тенісистка у трьох сетах здолала кореянку
Даяна буде другою сіяною на турнірі. Змагання в Гамбурзі пройдуть з 14 по 20 липня.
Нагадаємо, на початку липня Даяна Ястремська дійшла до третього кола Вімблдону, де поступилася іспанці Джессіці Бузас Манейро. Ястремська найдовше з українських тенісисток протрималася в одиночному розряді Вімблдону 2025.
Ястремська останньою з українок вилетіла з Вімблдону, програвши 62-й ракетці тривалий матч
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