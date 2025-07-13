Українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) візьме участь на турнірі WTA 250 у Гамбурзі (Німеччина).

У першому колі змагань Ястремська зіграє з німецькою тенісисткою Юле Німаєр (№170 WTA), повідомляє WTA.

Українка вийшла до фіналу Вімблдона U-14 – юна тенісистка у трьох сетах здолала кореянку

Даяна буде другою сіяною на турнірі. Змагання в Гамбурзі пройдуть з 14 по 20 липня.

Нагадаємо, на початку липня Даяна Ястремська дійшла до третього кола Вімблдону, де поступилася іспанці Джессіці Бузас Манейро. Ястремська найдовше з українських тенісисток протрималася в одиночному розряді Вімблдону 2025.

Ястремська останньою з українок вилетіла з Вімблдону, програвши 62-й ракетці тривалий матч