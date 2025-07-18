Даяна Ястремська вже гарантувала собі місце серед четвірки найкращих на турнірі WTA 250 в Гамбурзі.

WTA 250, Гамбург, ґрунт, чвертьфінал

Далма Гальфі (Угорщина, WTA №111) – Даяна Ястремська (Україна, WTA №39) – 1:2 (6:7 (1:7 на тб), 6:3, 2:6)

Для тенісисток це була перша очна зустріч. Стартовий сет минув у щільній боротьбі, але Ястремська надупевнено виступила на тайбрейку і перемогла.

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У другій партії сильнішою виявилась вже угорка. На щастя, Даяна зібралась на вирішальний сет – 6:2. Матч тривав майже дві з половиною години. Ястремська ейсів не робила, допустила чотири подвійні помилки, але виконала сім брейків.

Суперницею українки у півфіналі стане переможниця пари Лоїс Буассон (Франція) – Вікторія Томова (Болгарія). Нагадаємо, перша сенсаційно дійшла до півфіналу цьогорічного Ролан Гаррос.