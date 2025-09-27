Даяна Ястремська та Джессіка Бузас Манейро з Іспанії провели зустріч другого раунду турніру серії WTA 1000 у Пекіні. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), хард, другий раунд

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA № 48) – Даяна Ястремська (Україна, WTA № 31) – 7:5, 6:4

Ястремська мала на пекінському турнірі 29-й номер посіву, а ось Бузас Манейро до кола фаворитів не входила. Втім, на корті розклад сил виявився зовсім протилежним.

До рахунку 5:5 у першому сеті суперниці обмінялися брейками – першою подачу українки забрала іспанка, після чого повела 4:2, але Даяна їй швидко відповіла. У 11-му геймі Бузас Манейро знову забрала подачу Ястремської та одразу закрила сет.

Другий сет Даяна розпочала впевнено – вийшла вперед 2:0. Однак Бузас Манейро баритися з відповідю не стала та зробили рахунок 2:2. Долю партії та всього матчу знову вирішив 11-й гейм, в якому Джессіка вкорте зробила українці брейк, після чого на своїх м’ячам з другого матчболу оформила свою перемогу.

Нагадаємо, нещодавно на Кубку Біллі Джин Кінг Джессіка Бузас Манейро під час зустрічі збірних України та Іспанії програла у двох сетах Марті Костюк (6:7 (3:7), 2:6).

