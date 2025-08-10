У неділю, 10 серпня, Даяна Ястремська у другому раунді американського тисячника зустрічалась з болгаркою Вікторією Томовою. Як завершилась дуель читайте у цій новині на "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 31) – Вікторія Томова (Болгарія, WTA № 102) – 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

В 1/32 фіналу турніру в Цинциннаті зійшлись українка Даяна Ястремська та представниця Болгарії Вікторія Томова. Це була перша зустріч тенісисток, яка тривала 2 години 8 хвилин.

Перший сет був за українкою, яка за рахунку 2:2 перехопила ініціативу і впевнено довела його до перемоги. Друга партія розпочиналась за схожим сценарієм, однак тут вже болгарка зуміла зачепитись за результат і зрівняти. У завершальному відрізку гри Томова зуміла взяти лише два гейми. Як наслідок, логічна перемога Даяни.

У третьому раунді Ястремська боротиметься з переможницею пари Ван Сіньюй (Китай, WTA № 37) – Коко Гофф (США, WTA № 2).

