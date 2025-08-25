US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 31) – Анастасія Павлюченкова (WTA № 45) – 7:6, 6:7, 4:6

Поєдинок між українкою та безпрапорною росіянкою вийшов вкрай конкурентним. У першому сеті Ястремська дотиснула свою суперницю на тай-брейку. У наступній партії Даяна жодного разу не вела в рахунку, постійно наздоганяючи Павлюченкову, яка все ж виграла сет. У вирішальній партії росіянка виявилася сильнішою та пройшла далі.

Матч тривав 2 години та 40 хвилин. За матч Ястремська 12 разів подала навиліт, зробила 11 подвійних помилок та 1 брейк. Її суперниця виконала 3 ейси, припустилася 6 помилок на подачі та зробила 2 брейки. У наступному раунді Павлюченкова зіграє проти іншої нейтралки – Вікторії Азаренко (WTA № 132).

