WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 фіналу

Франческа Джонс (Велика Британія) – Даяна Ястремська (Україна) – 1:2 (6:7 (5:7 на тай-брейку), 6:4, 3:6)

Стародубцева впевнено перемогла чеську тенісистку у першому колі турніру WTA – попереду складний опонент

У першому колі суперницею українки стала британська тенісистка Франческа Джонс, яка посідає лише 138-му сходинку у світовому рейтингу WTA. Втім, гра не була легкою для фаворитки з України та тривала 2 години 29 хвилин.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі, де все ж трохи кращою була Ястремська та перемогла на тай-брейку. У другій партії Джонс реваншувалась, з другої спроби взявши брейк-пойнт. Третій сет виявився найменш конкурентним, Даяна Ястремська змогла зібратись та перемогти у ньому з рахунком 6:3.

У наступному раунді турніру українська тенісистка зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф. Поєдинок відбудеться 24 квітня, початок гри – о 20:00 за київським часом.

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