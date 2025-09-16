Ястремська увійшла в елітну компанію українських тенісисток по досягненнях у топ-50 світового рейтингу
Даяна Ястремська має 200 тижнів перебування серед 50 найкращих тенісисток планети.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA № 32) стала четвертою представницею України, яка провела 200 тижнів у топ-50 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Попереду Ястремської у цьому реєстрі перебувають Еліна Світоліна (568), Леся Цуренко (233) та Альона Бондаренко (WTА 227).
Даяна Ястремська вперше потрапила до топ-50 світового рейтингу у січні 2019 року. За майже сім років вона тільки двічі залишала першу п’ятдесятку, але двічі до неї поверталася.
Українки, які мають 200 тижнів та більше у топ-50 рейтингу WTA
1. Еліна Світоліна – 568
2. Леся Цуренко – 233
3. Альона Бондаренко – 227
4. Даяна Ястремська – 200
