Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA № 32) стала четвертою представницею України, яка провела 200 тижнів у топ-50 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Попереду Ястремської у цьому реєстрі перебувають Еліна Світоліна (568), Леся Цуренко (233) та Альона Бондаренко (WTА 227).

Даяна Ястремська вперше потрапила до топ-50 світового рейтингу у січні 2019 року. За майже сім років вона тільки двічі залишала першу п’ятдесятку, але двічі до неї поверталася.

Українки, які мають 200 тижнів та більше у топ-50 рейтингу WTA

1. Еліна Світоліна – 568

2. Леся Цуренко – 233

3. Альона Бондаренко – 227

4. Даяна Ястремська – 200

