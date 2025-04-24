WTA 1000. Мадрид. Одиночний розряд. Ґрунт. 1/32 фіналу.

Даяна Ястремська (Україна) – Коко Гофф (США) – (6:0, 2:6, 5:7)

Перший матч для Даяни Ястремської на турнірі WTA 1000 у Мадриді обіцяв бути дуже складним. Це й не дивно, адже в суперницях була американка Коко Гофф – четверта найкраща тенісистка світу на цей момент.

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Розпочала українка чудово, перемігши суперницю всуху (6:0) у першому сеті. Гофф зрівняла рахунок у другому (2:6). Вся "заруба" відбулась у третьому сеті. Ястремська до останнього зберігала шанси, однак американка все ж вирвала перемогу (5:7). Додамо, що матч тривав 2 години 23 хвилини.

Додамо, що це була третя зустріч Ястремської та Гофф – у всіх перемогу святкувала американка. Наступною її суперницею стане також американка, 62-а ракетка світу Енн Лі.

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