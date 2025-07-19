Даяна Ястремська та Луа Буассон з Франції провели півфінальну зустріч на ґрунтовому турнірі у Німеччині. Результат та звіт про поєдинок – у цій новині "Футбол 24+"

WTA 250, Гамбург (Німеччина), ґрунт, 1/2 фіналу

Луа Буассон (Франція, WTA № 63) – Даяна Ястремська (Україна, WTA № 39) – 6:1, 7:6 (7:5)

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Ястремська не змогла впевнено увійти у гру та програла перший сет без шансів на порятунок. Буассон зробила Даяні два брейки та дозволила українці потішити себе лише одним очком – 6:1.

На початку другого сету Ястремська знову не втримала гейм на своїй подачі. Лише у десятому геймі, який міг стати завершальним у зустрічі, Даяна відповіла: зробила брейк та зрівняла рахунок – 5:5. Отже, всі крапки розставив тай-брейк – його виграла Буассон.

Луа Буассон у фіналі гамбурзького турніру зустрінеться з Анною Бондар з Угорщини.

Нагадаємо, що Буассон на Ролан Гаррос-2025 сенсаційно дійшла до півфіналу, де її зупинила лише американка Коко Гофф – майбутня чемпіонка мейджору.

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