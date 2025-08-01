У ніч на 1 серпня українська тенісистка Даяна Ястремська зійшлась на турнірі в Канаді з 11-ю ракеткою світу Еммою Наварро. Звіт про дуель читайте на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 35) – Емма Наварро (США, WTA № 11) – 2:0 (7:5, 6:4)

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У третьому раунді канадського "тисячника" Даяна Ястремська зустрічалась з американкою Еммою Наварро і здобула несподівану перемогу у двох сетах. Це буде друга зустріч суперниць – рахунок 2:0 на користь українки. Гра тривала 1 годину 43 хвилини.

Ястремська на старті програла власну подачу, однак швидко реабілітувалася, взявши три поспіль розіграші.Тенісистки обмінювалися взятими очками до рахунку 6:5 – Даяна змогла дотиснути суперницю і закрити партію.

Другий сет став справжньою насолодою. Здавалось, що при 4:1 на користь американки зможе зрівняти загальний рахунок, але українка влаштувала ефектний камбек і вирвала перемогу

Американка програла 5 поспіль геймів, три з яких на власній подачі. Українка значно краще реалізовувала свої брейк-поїнти – 5 з 9 в Ястремської проти 3 з 12 у Наварро. Окрім того, Даяна 6 разів подала навиліт, американка – жодного, а щодо подвійних помилок, то тут у тенісисток паритет – по 4 від кожної.

У боротьбі за вихід у чвертьфінал Ястремська зустрінеться з 12-ю ракеткою світу Єлєною Рибакіною з Казахстану, яка виявилась сильнішою за румунку Жаклін Крістіан (WTA № 52).

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