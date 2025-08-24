Даяна Ястремська пояснила свій стан після зняття з турніру в Цинциннаті на початку серпня та настрій на мейджор у Нью-Йорку.

"З того дня, як я знялася з Цинциннаті, не грала днів шість. Прилетіла в Нью Йорк 17-го серпня, і ось пару днів уже потренувалася. Почуваюся добре, тренер Ману прилетів 20-го і зараз максимально намагаюся набрати форму.

Хлопець Ястремської став чемпіоном зі змішаних єдиноборств – боєць звернувся до UFC (ВІДЕО)

Я не звертаю увагу на попередні результати тут. Якщо чесно, навіть не пам'ятаю, які в мене тут були матчі, і з ким я грала. Минулого року була проблема з плечем, це я пам'ятаю. Насправді я не зациклююсь на цьому, думаю і заряджаю себе на позитив.

Чи є якісь зміни на US Open цього року? Особливо ніяких не помічала, хіба що матчеві корти повільніші за тренувальні (сміється). А так, усе так само як і завжди", – цитує Ястремську Великий теніс України.

У першому раунді US Open-2025 Ястремська зустрінеться з так званою "нейтральною" росіянкою Анастасією Павлюченковою. Зустріч запланована на понеділок, 25 серпня.

Даяна Ястремська не може подолати перше коло на Відкритому чемпіонаті США з 2020 року. У 2024-му вона поступилася тоді 101-й ракетці світу Юлі Німаєр із Німеччини, що стало великою несподіванкою.

Світоліна опустилася, прогрес Костюк та Ястремської: оновлений рейтинг WTA