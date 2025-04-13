Тенісистка Даяна Ястремська не зазнала труднощів у кваліфікації до турніру WTA 500, який пройде у Штутгарті. Суперницею українки стала Елла Зайдель.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. Кваліфікація

Даяна Ястремська (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) – 2:0 (6:3, 6:4)

Ястремська вперше зустрілась із німкенею Еллою Зайдель, а матч видався доволі простим для української тенісистки. Так, їй вдалось перемогти у двох сетах з рахунками 6:3 та 6:4. Гра тривала трохи менше 1 години 30 хвилин.

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Цікаво, що для Даяни Ястремської це перший вихід до основної сітки турніру WTA 500 у Штутгарті. До цього вона двічі поступалась у кваліфікації: у 2018 році – в фіналі, а в 2020-му – в 1/2 фіналу. В 1/16 фіналу турніру майбутня суперниця Даяни визначиться жеребкуванням. Дістатись можуть чотири представниці топ-30 WTA: хорватка Донна Векіч, латвійка Єлена Остапенко, данка Клара Таусон й бельгійка Елізе Мертенс.

Варто додати, що крім Ястремської, у основі змагань зіграє ще одна представниця України – Марта Костюк, яка проведе матч 1/16 фіналу проти шостої сіяної, "нейтральної" Мірри Андрєєвої. Основна сітка турніру WTA 500 в Штутгарті розпочнеться у понеділок, 14 квітня.

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