Українсько-латвійський дует вилетів з турніру з призовим фондом у мільйон доларів.

WTA 500, Porsche Tennis Grand Prix (Штутгарт), 1/4 фіналу

Бабош (Угорщина)/Стефані (Бразилія) – Ястремська (Україна)/Остапенко (Латвія) – 7:6, 5:7, 11:9

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Українсько-латвійська пара не змогла вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті з призовим фондом 1 064 510 доларів. У чвертьфіналі Даяна Ястремська та Олена Остапенко поступились угорсько-бразильському дуету.

Матч тривав 2 години 18 хвилин. У першому сеті українсько-латвійській парі вдалося зрівняти рахунок після стартових 0:4, однак наступні обміни брейками привели до тай-брейку, де сильнішими були суперниці. У другій партії Даяна та Олена поступалися 2:5 із брейком, але суперниці не зуміли подати на матч і віддали чотири гейми поспіль.

Доля путівки у півфінал вирішувалась у третьому сеті. На супертай-брейку Ястремська та Остапенко впевнено повели 8:3, проте програли шість пойнтів поспіль. Як наслідрк, Бабош і Стефані змогли закрити поєдинок.

Цікаво, що матч взагалі міг не відбутися – напередодні Ястремська у другому сеті відмовилася продовжувати боротьбу проти Остапенко в 1-му колі одиночного розряду через погане самопочуття.

У півфіналі Бабош і Стефані зіграють або проти Габріели Дабровскі та Ерін Рутліфф, або проти одного з двох дуетів: Кіченок / Сюй Іфань – Панова / Штоллар.

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