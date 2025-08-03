Даяна Ястремська протистояла Єлені Рибакіній у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Монреалі. Результат і звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 фіналу

Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 12) – Даяна Ястремська (Україна, WTA № 35) – 2:1 (5:7, 6:2, 7:5)

Костюк вийшла у чвертьфінал Мастерса в Монреалі – там може чекати інша українка

Через довгий матч Марти Костюк та Маккартні Кесслер старт гри Даяни Ястремської проти Єлени Рибакіної суттєво затримався. Але це лише додало видовищності поєдинку українки проти екс-росіянки.

Ястремська на старті обмінялася трьома перемогами на власних подачах з опоненткою, доки представниця Казахстану не зробила брейк. Даяна не відставала від суперниці й оформила брейк у відповідь. Здавалося, що справа дійде до тай-брейку, але українка змогла обійтися без зайвих нервів – 7:5 на користь Ястремської у першому сеті.

На початку другої партії Рибакіна отримала солідну перевагу в рахунку й впевнено довела сет до звитяги – 6:2. Доля матчу вирішувалася у третій партії. Ястремська не мала права на помилку, але тенісистка з Казахстану виявилась вправнішою – 7:5 на користь Рибакіної.

У чвертьфіналі тисячника у Монреалі на неї чекає Марта Костюк (WTA № 28).

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