Українська тенісистка Даяна Ястремська у третьому раунді Вімблдону-2025 поступилася у трьох сетах представниці Іспанії Джессіці Бузас Манейро, яка є 62-ю ракеткою світу – 1:6, 6:2, 3:6.

Ястремська останньою з українок вилетіла з Вімблдону, програвши 62-й ракетці тривалий матч

Перший сет зустрічі українка провалила, не зумівши нічого протиставити суперниці. У другій партії Ястремська впевнено відігралася, але у вирішальній партії помилялася занадто багато.

– Що сталося в першому сеті?

– Без коментарів. Я не розуміла взагалі, що відбувається...

– А в чому була складність?

– Просто в тому, щоб завести розіграш. Вона стала відразу щільно пробивати, а я намагалася хоча б повернути м'яч у гру, вирвати якийсь м'яч і зав'язати розіграш. Коли я грала занадто м'яко - вона відповідала щільно, коли я намагалася трохи більше ризикувати – я помилялася. Другий сет я більш-менш непогано відіграла, десь вона теж грала нестабільно. Третій сет начебто почали нормально. Потім моя подача була, по-моєму вела 40:15, було два прийоми під задню лінію. Я вже опустилася на коліно - все вилітає. У мене була думка просто потрапити назад у корт. Тому що вона в другому і третьому сеті вже не давала ту щільність і була не так впевнена в тих лініях.

– Задоволена загальним результатом на турнірі?

– Я задоволена, що я змогла хоча б у двох матчах подолати для себе щось внутрішнє, і що я грала нормально. Сьогодні, звичайно, прикро... Особливо, коли розумієш, що сітка теж досить хороша, що з усіма можна грати, плюс трава, плюс я була в непоганій формі. Тому такі матчі як сьогодні, вони дуже прикрі, тому що ти розумієш, що десь вітер, десь їй трохи більше пощастило, десь вона зіграла стабільніше, десь я трохи більше помилялася..., – цитує Ястремську "Великий теніс України".

"Завжди найкраща": Зінченко підтримав Світоліну після вильоту з Вімблдону