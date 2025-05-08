Даяна Ястремська зазнала невдачі на старті турніру WTA 1000 у Римі. Деталі та розвиток подій на корті читайте на "Футбол 24".

WTA 1000, Рим, ґрунт, одиночний розряд, 1/64 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Потапова – 6:2, 6:7 (6:8), 3:6

Костюк не залишила шансів суперниці у стартовому поєдинку престижного турніру в Римі

Ястремська впевнено виграла перший сет, зробивши нейтральній суперниці 4 брейки. У другій партії Даяна вела в рахунку 3:0, але не втримала сьомий гейм на своїй подачі й доля сету вирішилася на тай-брейку. Ведучи в ньому 6:5, українка не реалізувала матч-бол, після чого програла ще два очки поспіль і загальний рахунок став рівним. У вирішальному сеті Ястремська остаточно втратила переконливість, програла його і матч. До слова, наприкінці третьої партії Даяна брала медичний тайм-аут через проблеми з правою ногою.

Весь поєдинок тривав 2 години 41 хвилину.

В 1/32 фіналу римського тисячника зіграють дві українки. З цього раунду боротьбу в турнірі розпочне Еліна Світоліна (на неї чекає зустріч з іспанською Джессікою Бузас Мінейро), а раніше успішно стартовий бар'єр подолала Марта Костюк, обігравши Александру Еалу з Філіппін.

"Це розпочалося в Австралії": Костюк розкрила секрет підготовки до турнірів – несподіваний підхід