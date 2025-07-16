Даяна Ястремська у матчі 1/16 фіналу турніру WTA 250 переграла Юле Німаєр. Результат та звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 250, Гамбург (Німеччина), жінки, ґрунт, 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, WTA №39) – Юле Німаєр (Німеччина, WTA №184) – 2:0 (6:4,)

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Даяна Ястремська після доволі успішного виступу на Вімблдоні-2025 повернулася на ґрунтове покриття. У матчі першого раунду турніру в Гамбурзі їй протистояла Юле Німаєр, яка вибила її з US Open у 2024 році.

Українка прекрасно розпочала гру, взявши три перші гейми поспіль. Німаєр змогла зібратися з силами й нав'язати боротьбу Даяні. Але Ястремська дотисла німкеню завдяки сет-пойнту на подачі суперниці – 6:4

На старті другої партії тенісистки обмінялися двома поспіль програними геймами на власних подачах, проте наприкінці сету Даяна показала, чому зараз перебуває в рейтингу WTA набагато вище за Німаєр. Німкеня двічі відігрувала матч-боли, а зрештою капітулювала – 6:3 на користь українки.

В 1/8 фіналу Ястремська зіграє проти Діан Паррі (Франція WTA № 98).

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