WTA 250, Гамбург (Німеччина), ґрунт, 1/2 фіналу

Анна Бондар (Угорщина, WTA № 77) – Катя Юван (Словенія, WTA № 207) – 5:7, 6:3, 6:4

Ястремська здолала угорку та вийшла до півфіналу турніру в Гамбурзі – далі може бути сенсація Ролан Гаррос

28-річна Бондар, яка у світовому рейтингу посідає 77-ме місце, здобула складну перемогу над представницею Словенії Катею Юван у трьох сетах.

Угорська тенісистка програла перший сет, дозволивши суперниці відзначитися чотирма брейками. Бондар після такого приниження знайшла у собі сили, щоб повернутися до гри – виграла другий сет та швидко досягла переваги у вирішальному третьому сеті, забравши у підсумку і його.

У фіналу на Бондар чекає зустріч або з українкою Даяною Ястремською, або з сенсаційною півфіналісткою Ролан Гаррос-2025 Луа Буассон з Франції.

На нещодавньому Вімблдоні Бондар зустрічалася з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Українка за 63 хвилини здобула впевнену перемогу у двох сетах – 6:3, 6:1.

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