Китаянка Ван Сіньюй не змогла створити сенсацію у дуелі з Коко Гофф.

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Ван Сіньюй (Китай, WTA № 37) – Коко Гофф (США, WTA № 2) – 0:2 (3:6, 2:6)

Американка Коко Гофф впевнено стартувала на турнірі в Цинциннаті. У другому колі друга ракетка світу у двох сетах впоралась з китаянкою Ван Сіньюй.

Таким чином в 1/16 фіналу Гофф зустрінеться з українкою Даяною Ястремською, яка у своєму матчі 2-го раунду здолала болгарку Вікторію Томову.

Нагадаємо, раніше Даяна і Коко зустрічались між собою чотири рази – рахунок 3:1 на користь американки. Єдину перемогу Ястремська здобула на цьогорічному Вімблдоні, вибивши американку вже в першому колі.

