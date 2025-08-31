Даяна Ястремська у парі з Алішею Паркс провели матч 1/16 фіналу US Open у парному розряді. Звіт про гру та результат поєдинку – в цій новині на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, парний розряд, 1/16 фіналу

Катеріна Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США) – Аліша Паркс (США) / Даяна Ястремська (Україна) – 2:0 (6:3, 6:3)

Даяна Ястремська після вильоту в одиночному розряді попрощалася з US Open і в парах. Українка в дуеті з Алішею Паркс поступилася Катеріні Сіняковій та Тейлор Таунсенд в матчі 1/16 фіналу турніру.

Перший сет розпочався для україно-американського тандему з перемоги в геймі, але далі справи пішли погано. В підсумку партії – 6:3 на користь представниць Чехії та США.

Друга партія видалась для Паркс та Ястремської ідентичною. Сінякова та Таунсенд впевнено довели справу до перемоги 6:3, оформивши вихід в 1/8 фіналу US Open.

