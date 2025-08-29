US Open-2025, хард, жінки, пари, 1/32 фіналу

Ульрікке Ейкері (Норвегія) / Ері Ходзумі (Японія) – Оксана Калашникова (Грузія) / Юлія Стародубцева (Україна) – 6:3, 3:6, 6:3

Даяна Ястремська (Україна) / Аліша Паркс (США) – Кімберлі Біррелл (Австралія) / Олівія Гадекі (Австралія) – 7:6 (7:4), 6:3

Надія Кіченок (Україна) / Алділа Сутджіаді (Індонезія) – Катерина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 2:6

Стародубцева та Оксана Калашникова з Грузії дали бій парі Ульрікке Ейкері (Норвегія) / Ері Ходзумі (Японія), але у трьох сетах поступилися за 1 годину 59 хвилин.

Українка та представниця Грузії зіграли разом вперше в історії.

Вперше у парі заявилися Даяна Ястремська та Аліша Паркс зі США. Незважаючт на дебют, вони відіграли якісно проти австралійського дуету Кімберлі Біррелл / Олівія Гадекі та перемогли у двох сетах за 1 годину 47 хвилин.

У другому колі Даяна і Аліша зустрінуться із Катериною Синяковою та Тейлор Таунсенд – першим номером посіву на US Open. Майбутні суперниці українки та американки у першому раунді обіграли українку Надію Кіченок та Алділу Сутджіаді з Індонезії. Зустріч тривала 1 годину 37 хвилин.

