Даяна Ястремська (WTA № 35) є претенденткою на почесне визнання.

Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила до списку номінантів на найкращий удар липня, який оголосила Жіноча тенісна асоціація.

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WTA відзначила унікальність влучного удару українки, який вона здійснила під час однієї із зустрічей на турнірі WTA 250 в Гамбурзі.

Ястремську можна підтримати у голосуванні – варто написати літеру "В" у коментарях до посту WTA в Instagram.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська на турнірі в Гамбурзі дійшла до півфіналу, де поступилася представниці Франції Луа Буассон у двох сетах – 1:6, 6:7 (5:7).

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