Ястремська із травмою дотисла колумбійку у двогодинному матчі та пробилася в 1/16 фіналу тисячника в Монреалі
Українська тенісистка Даяна Ястремська провела матч 1/32 фіналу турніру в Монреалі проти Марії Каміли Осоріо Серрано. Звіт та результат поєдинку – у цій новині на "Футбол 24+".
WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 фіналу
Даяна Ястремська (Україна, WTA № 35) – Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія, WTA № 57) – 2:1 (3:6, 7:6 (7:5), 6:2)
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Даяна Ястремська стартувала на турнірі в Монреалі одразу на стадії 1/32 фіналу. Українка після рівного дебюту першого сету віддала партію Марії Камілі Осоріо Серрано – 6:3 на користь колумбійки. Другий сет Ястремська розпочала з двох поспіль виграних геймів. Здавалося, що українка може легко переломити хід поєдинку, але Даяна надто нервувала. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку, і там Ястремська вже дотисла Осоріо Серрано – 7:5.
Третій сет розпочався для Даяни з пошкодження і медичного тайм-ауту. Українка змогла не тільки повернутися, але й оформити перемогу в напруженому двогодинному матчі – 6:2
В 1/16 фіналу суперницею Ястремської стане американка Емма Наварро (WTA № 11).
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