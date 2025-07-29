Українська тенісистка Даяна Ястремська провела матч 1/32 фіналу турніру в Монреалі проти Марії Каміли Осоріо Серрано. Звіт та результат поєдинку – у цій новині на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 35) – Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія, WTA № 57) – 2:1 (3:6, 7:6 (7:5), 6:2)

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Даяна Ястремська стартувала на турнірі в Монреалі одразу на стадії 1/32 фіналу. Українка після рівного дебюту першого сету віддала партію Марії Камілі Осоріо Серрано – 6:3 на користь колумбійки. Другий сет Ястремська розпочала з двох поспіль виграних геймів. Здавалося, що українка може легко переломити хід поєдинку, але Даяна надто нервувала. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку, і там Ястремська вже дотисла Осоріо Серрано – 7:5.

Третій сет розпочався для Даяни з пошкодження і медичного тайм-ауту. Українка змогла не тільки повернутися, але й оформити перемогу в напруженому двогодинному матчі – 6:2

В 1/16 фіналу суперницею Ястремської стане американка Емма Наварро (WTA № 11).

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