WTA 250, Гамбург (Німеччина), жінки, ґрунт, 1/8 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, WTA №39) – Діан Паррі (Франція, WTA №98) – 2:0 (6:1, 6:4)

Соболєва розгромила господарку змагань та вийшла до чвертьфіналу турніру в Чехії

Ястремська впевнено перемогла у першому сеті, віддавши суперниці лише один гейм. Друга партія була більш конкурентною, однак Даяна виграла два поспіль гейми за рахунку 4:4 та оформила вихід до чвертьфіналу турніру.

Гра тривала одну годину та 22 хвилини. Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді українка побореться проти Далми Галфі (Угорщина, WTA №111).

Снігур крокує за трофеєм на турнірі в Іспанії – Дарія вже вийшла до чвертьфіналу