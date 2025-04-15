Ястремська отримала прикру травму і достроково покинула турнір WTA 500
Українська тенісистка Даяна Ястремська несподівано знялася зі змагань WTA 500 під час матчу.
WTA 500 Штутгарт. Грунт
Єлена Остапенко (Латвія) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:3, 3:0, відмова
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В поєдинку у німецькому Штутгарті проти латвійської тенісистки Єлени Остапенко українка попросила медичну паузу, після чого оголосила про дострокове припинення матчу.
Перший сет Остапенко впевнено забрала з рахунком 6:3, а в другій партії здобула 3 перемоги поспіль у геймах, після чого українська тенісистка попросила тайм-аут і згодом відмовилась продовжувати участь в матчі.
Додамо, що Ястремська повинна була зіграти ще й в парній сітці змагань. Там вона в парі зі своєю суперницею по матчу Єленою Остапенко пробилася до чвертьфіналу турніру.
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