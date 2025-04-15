Українська тенісистка Даяна Ястремська несподівано знялася зі змагань WTA 500 під час матчу.

WTA 500 Штутгарт. Грунт

Єлена Остапенко (Латвія) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:3, 3:0, відмова

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В поєдинку у німецькому Штутгарті проти латвійської тенісистки Єлени Остапенко українка попросила медичну паузу, після чого оголосила про дострокове припинення матчу.

Перший сет Остапенко впевнено забрала з рахунком 6:3, а в другій партії здобула 3 перемоги поспіль у геймах, після чого українська тенісистка попросила тайм-аут і згодом відмовилась продовжувати участь в матчі.

Додамо, що Ястремська повинна була зіграти ще й в парній сітці змагань. Там вона в парі зі своєю суперницею по матчу Єленою Остапенко пробилася до чвертьфіналу турніру.

Dayana Yastremska retired at 3-6, 0-3 vs Jelena Ostapenko.



Called for MTO as she was not feeling well and couldn’t continue. https://t.co/nbLhsX4zbu — edgeAI (@edgeAIapp) April 15, 2025

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