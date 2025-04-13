Українська тенісистка Даяна Ястремська отримала першу суперницю в основній сітці турніру WTA 500, який проходить у Штутгарті.

Ястремська зустрінеться в 1/16 фіналу WTA 500 із латвійською тенісисткою Альоною Остапенко, яка посідає 27-ме місце у рейтингу WTA.

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Цікаво, що українка та латвійка заявлені в одному дуеті на парний розряд. Якщо Ястремська зможе перемогти, то в 2-му раунді проведе поєдинок проти Емми Наварро або Беатріс Хаддад Майї. Нагадаємо, що для Даяни Ястремської це перший вихід до основної сітки турніру WTA 500 у Штутгарті. Для потрапляння в основну сітку Даяні довелось здолати у кваліфікації Ану Конюк та Еллу Зайдель.

До слова, у основі змагань зіграє ще одна представниця України – Марта Костюк, яка проведе матч 1/16 фіналу проти шостої сіяної, "нейтральної" Мірри Андрєєвої. Основна сітка турніру WTA 500 в Штутгарті розпочнеться у понеділок, 14 квітня.

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