Українська тенісистка Даяна Ястремська пояснила, чому не змогла виступити на престижному турнірі.

"Останні кілька днів приймаю важкі антибіотики, від яких пішла сильна інтоксикація. Думала не грати і попередній матч, але була надія, що це пройде. Однак під навантаженнями пульс підіймається і слабкість сильна.

Ястремська знялась з супертурніру в Цинциннаті

У матчі проти Томової було дуже недобре, серце просто вилітало... Вчора зовсім не тренувалася, і разом з лікарями вирішили, що не будемо ризикувати здоров’ям.

Поки що кілька днів буду без тренувань, а далі буду готуватися до US Open", – цитує Ястремську BTU.

Нагадаємо, Даяна Ястремська мала протистояти у третьому колі другій ракетці світу американці Коко Гофф на хардовому турнірі категорії WTA-1000 в Цинциннаті (США), але знялася з матчу.

До слова, Відкритий чемпіонат США стартує 24 серпня.

