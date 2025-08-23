Збірна Японії розпочала виступи на чемпіонаті світу з волейболу з перемоги над Камеруном. Звіт про гру і результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24+".

Жіночий чемпіонат світу, група H

Японія – Камерун – 3:0 (25:21, 25:17, 25:19)

Група H, де виступає збірна України, отримала лідера. Жіноча збірна Японії впевнено розправилась над Камеруном у трьох сетах і тимчасово очолила квартет.

Потіснити японок з першої позиції може наша збірна, якщо так само в трьох сетах переграє Сербію у своєму матчі. Наступну гру японки проведуть 25 серпня якраз проти збірної України. Дві найкращі команди групи пройдуть в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, що наша жіноча збірна вперше за 31 рік виступатиме на Мундіалі з волейболу. Востаннє українська команда грала на жіночому чемпіонаті світу в далекому 1994 році, який проходив у Бразилії.

