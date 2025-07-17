Чинний володар чемпіонського пояса IBF у суперважкому дивізіоні розраховує влаштувати на рингу певний хаос, чим планує досягти вирішальної переваги над об'єднаним чемпіоном дивізіону.

Дюбуа заявив про свій прогрес перед реваншем з Усиком: "Я пройшов через це"

"Це моє повернення і відродження. Я йду на вершину, я заберу все у цього старого. Усику – 38, це факт. Мені 27, і в мене зовсім інша енергія. Я вийду на ринг і влаштую хаос, не знаю, як цей старий це переживе. Я просто його знищу, відкрию його рани й заберу всі пояси", – заявив Дюбуа в коментарі The Stomping Ground.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться ввечері 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Перший бій, який провели в серпні 2023 року, технічним нокаутом у дев'ятому раунді виграв Усик.

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