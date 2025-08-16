"Якщо чесно, я думала, що початкову висоту не візьму, бо стан був не дуже. Але все склалося більш-менш. Не так технічно, як хотілося б, але я дякую, що так. 1,88 м – більш-менш стабільно, можна було стрибати вище. Але оцей поміст не давав мені спокою весь сезон. У мене трохи змінився розбіг, і він не для помостів. І я розумію, що мене так зі сторони в сторону кидає – і я нічого не можу зробити.

Кажу тренеру: "Я як ковбаса по розбігу, нічого не можу зробити". А тренер мені каже, що у мене кожна спроба різна. Потім, коли адреналін почав підтискати, я зрозуміла, що мене просто розхитує, і я не можу зібрати його до купи. Наскільки це можливо, я задоволена, так", – сказала Табашник для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Катерина Табашник посіла 6-те місце на етапі Діамантової ліги у Сілезії. Інша українка, Ярослава Магучіх стала переможницею змагань з рекордним результатом 2,00 м.

Варто відзначити, що Табашник не виступала на турнірах рівня Діамантової ліги ще з Олімпіади-2024 у Парижі.

