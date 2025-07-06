"Я не вважаю Джейка Пола хорошим боксером, але він робить гарну справу – популяризує бокс. Але також Пол робить погане для боксу, тому що його дії – це шоу, а не спорт. Люди на нього дивляться і думають, що у професійний бокс можна ось так прийти з вулиці й на рівних змагатися з профі-боксерами. Я так не вважаю.

Промоутер Ф'юрі – про можливий третій бій британця проти Усика: "Я знаю, чому він хоче цей бій"

Я багато спілкуюсь з людьми зі світу боксу і мені розповідали, що у Джейка Пола є домовленості в контрактах, що його не можна сильно бити під час спарингів. Він – шоумен і знає, як себе продавати. Можливо, пізніше щось зміниться, адже Пол також прогресує у боксі. Він працює з топовими професіоналами, в нього є доступ до найкращих тренерів. Але на сьогодні я його не бачу в топ-50 крузервейту. WBA його поставила 15-м, ну ок, але я розумію, як це працює.

Якби він запропонував мені бій? Звичайно, я б вийшов проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це легкі гроші. Але я в дива не вірю, тому цього не станеться", – заявив Олександр Гвоздик в інтерв'ю Blik.

Нагадаємо, що Джейк Пол переміг Майка Тайсона 15 листопада 2024 року. Загалом на його рахунку 13 боїв у професійному боксі: 12 перемог (7 нокаутом) та одна поразка.

Ф'юрі зашкварився репостом допису про Путіна