Сьому ракетку світу Мірру Андрєєву на прес-конференції після вильоту з Вімблдону запитали щодо злочинів РФ в Україні.

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"Коли я граю в теніс то не особливо замислююся над тим, що відбувається у світі, як і всі ми, тенісисти. Ми просто намагаємося зосередитися на своїй грі й думати, як виграти матч. Для мене особисто важливо просто думати про теніс. Намагатися жити наповну і отримувати від життя задоволення

Я можу сказати, що я за мир. Просто сподіваюся, що все, що зараз відбувається, скоро вирішиться", – традиційно ухилилась від прямої відповіді 18-річна росіянка.

Нагадаємо, що раніше Андрєєва лайкала пости в Instagram з привітанням Путіна та фотографувалася з так званими "воєнкорами РФ".

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