Шарль Леклер сам не може збагнути, як випередив пілотів Макларен у фіналі кваліфікації Гран-прі Угорщини.

"Сьогодні я вже нічого не розумію в цьому виді спорту. Чесно кажучи, кваліфікація була жахливою від першого кола до, можливо, передостаннього. Все здавалося не на своєму місці.

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Справді відчувалося, що ми зробили крок назад у порівнянні з третьою практикою. У першому сегменті кваліфікації я був на межі, ледве пробився до другого. Там я також був на межі і зробив досить велику помилку в четвертому повороті. Було нелегко дістатися до третього сегменту.

А потім умови змінилися для всіх. Я просто проїхав чисте коло, і думаю, що це було справді гарне коло, бо в цих умовах було дуже важко все зробити правильно. Мені це вдалося, я був дуже задоволений колом.

Це, мабуть, найдивовижніша поул-позиція, яку я коли-небудь здобував. Гадаю, після третьої практики це не було б таким дивним, але після першого та другого сегментів кваліфікації справді думав, що нам буде важко потрапити навіть у топ-5. Тож я дуже радий", – цитує Леклера Motorsport.

Нагадаємо, гонка Гран-прі Угорщини відбудеться сьогодні (3 серпня), початок о 16:00 за київським часом. Другим поруч з Леклером стартуватиме Оскар Піастрі (Макларен), а от партнер монегаска Льюїс Хемілтон провалив кваліфікацію – 12-те місце.

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