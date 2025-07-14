"Ми всі бачили, як Олександр вміє адаптовуватися до суперників. У першому бою з Ф'юрі він встав на передню ногу і весь бій тиснув на нього, я від Усика взагалі такого не чекав.

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Чи може Дюбуа перемогти в реванші? Звісно, що так. Але чи зробить він це? Складне питання. На Усика чекає важкий бій, йому доведеться працювати на передній нозі й бути агресивним весь час.

Мені подобається Дюбуа і його впевненість. Він вийде на бій з тієї ж роздягальні й на ту ж арену, де здобув найбільшу перемогу в житті – проти Джошуа", – сказав Хірн в ефірі talkSPORT Boxing.

Нагадаємо, бій-реванш між Усиком Дюбуа та Усика відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні. У першому поєдинку, який пройшов у 2023 році, перемогу святкував українець, нокаутувавши британця у 9-му раунді.

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