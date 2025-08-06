Українська легкоатлетка звернулась до прихильників та заспокоїла їх щодо свого зникнення з інформаційного простору після того, як стало відомо, що вона провалила допінг-тест.

Бех-Романчук натякнула на завершення кар'єри після допінг-скандалу і показала нове хобі – ВІДЕО

"Багато хто турбується, де я, чому пропала з інсти, і чи все гаразд у мене.

Друзі, у мене все гаразд настільки, наскільки це можливо на даний період мого життя. Ви знаєте, через які труднощі мені доводиться зараз проходити, і це не може не впливати на мене…

Я б ніколи в житті не подумала, що таке зі мною може бути, і що я буду вимушена доводити свою чесність і людяність.

Тому я в пошуках відповідей на запитання: чому все так? І де справедливість?

Але насправді я вірю в те, що це шлях до чогось ліпшого і нового, що вищі сили знають, що для мене буде краще. Бо інколи одні двері закриваються, для того, щоб відкрились нові", – написала Бех-Романчук в Instagram.

Марина Бех-Романчук, нагадаємо, у травня цього року отримала тимчасове відсторонення через позитивний допінг-тест – в організмі української стрибунки був виявлений заборонений тестостерон.

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