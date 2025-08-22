"Я робила все правильно. Я тренувалася, харчувалася чисто, дотримувалася плану. Але моє тіло більше не реагувало так, як раніше. Я знала, що йому чогось не вистачає.

Я перейшла на фармакологічні засоби. Якщо ви теж приймаєте препарати, не дозволяйте нікому говорити, що це "легкий шлях". Ви не йдете скороченим маршрутом – ви дбаєте про себе. А це вимагає сміливості. Я відчуваю легкість – і фізично, і ментально. Я можу більше, стала активнішою, у мене менше болять суглоби. Навіть найпростіші рухи, такі як сісти або нахилитися, тепер даються значно легше та швидше", – цитує Серену Вільямс btu.org.ua.

Серена Вільямс народила старшу доньку Олімпію у вересні 2017 року, а в серпні 2023-го – молодшу Адіру. Свою професійну кар’єру легендарна американка завершила після US Open у 2022 році.

