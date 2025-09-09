"Я знав, що рано чи пізно воїн усередині Сергія Богачука захоче реваншу зі мною. Не знав лише, коли саме це станеться.

Богачук пригадав свою першу поразку на профі-рингу: "Я думав, що у мене залізне підборіддя"

Те, що робив Верджил Ортіс, він бачив у мене. Я показав йому, як перемогти Богачука.

Я хочу довести самому собі, виступаючи перед усім світом, що можу бути набагато кращим, ніж раніше. Насправді я навіть сам до кінця не знаю, наскільки я сильний", – цитує Boxing Scene заяву Брендона Адамса (25-4, 16 КО).

Нагадаємо, що Сергій Богачук (26-2, 24 КО) зустрінеться з 36-річним американцем 13 вересня в андеркарті бою Канело проти Кроуфорда.

Українець та Адамс вже зустрічалися у 2021 році, тоді Богачук переміг, завдавши тому першої поразки в кар'єрі.

Майк Тайсон дав прогноз на супербій Канело проти Кроуфорда: "Я б дуже хотів, щоб він переміг"