"Я показав, як перемогти Богачука": суперник українця зробив сміливу заяву перед реваншем
Брендон Адамс поділився думками щодо другого бою проти Сергія Богачука.
"Я знав, що рано чи пізно воїн усередині Сергія Богачука захоче реваншу зі мною. Не знав лише, коли саме це станеться.
Богачук пригадав свою першу поразку на профі-рингу: "Я думав, що у мене залізне підборіддя"
Те, що робив Верджил Ортіс, він бачив у мене. Я показав йому, як перемогти Богачука.
Я хочу довести самому собі, виступаючи перед усім світом, що можу бути набагато кращим, ніж раніше. Насправді я навіть сам до кінця не знаю, наскільки я сильний", – цитує Boxing Scene заяву Брендона Адамса (25-4, 16 КО).
Нагадаємо, що Сергій Богачук (26-2, 24 КО) зустрінеться з 36-річним американцем 13 вересня в андеркарті бою Канело проти Кроуфорда.
Українець та Адамс вже зустрічалися у 2021 році, тоді Богачук переміг, завдавши тому першої поразки в кар'єрі.
Майк Тайсон дав прогноз на супербій Канело проти Кроуфорда: "Я б дуже хотів, щоб він переміг"