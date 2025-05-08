Чинний володар титулу IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший негативно відреагував на слова українського боксера Олександра Усика щодо перемоги 35-річного британця в поєдинку проти Конора Бенна.

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Про це він розповів у коментарі talkSPORT.

"Я бачив щось про те, що Усик сказав, що вважає ніби Конор Бенн виграв бій. Я не знаю, чи це правда. Мені важко уявити, що він подивився той бій і подумав, що Бенн переміг, бо я завдав удвічі більше ударів.

Але мені кажуть, що це правда. Якщо це дійсно так, то я починаю вболівати за Даніеля Дюбуа, чесно кажучи. Це якесь божевілля. Я не раз зустрічався з Усиком, ми завжди мали нормальні стосунки, тож я був здивований, коли дізнався про це.

Гадаю, що Дюбуа зараз на підйомі, він щойно здобув велику перемогу над Джошуа. Усик також має хорошу серію перемог. Думаю, у цьому бою все вирішить менталітет.

У минулому бою обидва проявили певну психологічну слабкість. Усик узяв трихвилинну паузу після удару, який дехто вважає нижче пояса, а дехто – ні. Але він усе одно скористався цією паузою. А Дюбуа зламався під тиском після цього", – заявив Юбенк-молодший.

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