– Спитаю вас про Усика. У нього дуже тепле ставлення до вас. Ви навіть обмінювалися телефонами. Спілкуєтеся зараз з ним?

– Так, через наші команди. Я планував відвідати Україну та подивитися, що там відбувається. Я не зміг це зробити, тому що команда Усика домовилася на інший час, він не збігся з моїм розкладом.

Усик зізнався, кого боїться найбільше, і пояснив причину свого страху

У боксі є суперники, які не спілкуються з тобою. Вважають конкурентом. Проте є ті, хто зберіг чудові стосунки. Ми з Усиком добре спілкуємося. Він класний.

– Не знаю, чи в курсі ви, але він має приховані таланти. Він пише вірші. Ви також можете додати декілька рядків.

– Так. Можливо, ми якось зможемо зробити це дуетом. Поєднаємо вірші та реп, – сказав Джошуа у коментарі YouTube-каналу Boxing King Media.

Нагадаємо, у квітні 2017 року британець відправив на пенсію Володимира Кличка, а у 2021-му та 2022-му роках Усик помстився за земляка, двічі перемігши Ентоні. Востаннє Джошуа виходив на ринг восени минулого року – він був нокаутований Даніелем Дюбуа у п'ятому раунді. У тому поєдинку Ентоні отримав травму та продовжує відновлюватися після пошкодження.

Джошуа висловився про реванш Усик – Дюбуа: "Я не буду цього робити"