"Іноді мені доводиться повністю вимикати новини. Я можу перебувати в безпечній країні, у комфортному середовищі. Але мій мозок цього не розуміє. Коли я читаю новини, починаю плакати і відчуваю сильний стрес, мій мозок не усвідомлює, що я фізично в безпеці. А потім я маю виходити на корт і виконувати свою роботу. Зараз це мій пріоритет, але моя родина там – і ти ніколи не знаєш, що станеться завтра.

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Я не знаю, як люди там живуть. Я завжди в захваті, коли приїжджаю в Україну у справах і бачу, як люди продовжують жити. Є магазини без шибок після ракетних чи дронових атак. На дерев’яних дошках приклеєний папірець: "Ми працюємо. Заходьте". На підлозі уламки скла, а люди просто йдуть далі. Це неймовірно.

Я просто намагаюся прислухатися до себе, до того, що саме викликає в мене стрес. Тому що це завжди глибше, ніж здається. Це не просто ситуація, це щось усередині, що її спровокувало.

У мене є люди, з якими я можу поговорити – і це просто подорож самопізнання. Навіть через важкі ситуації, навіть через війну ти можеш вийти з неї іншим, кращим. Усе залежить від процесу – від уміння називати свої почуття та дозволяти їм бути, не пригнічувати їх", – наводить слова Костюк Tennis.com.

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