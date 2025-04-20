Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон поділився емоціями від результатів, які він демонструє після переходу в Феррарі.

"Сподіваюся, що тривала пауза між Гран-прі Саудівської Аравії та етапом у Маямі стане своєрідним перезавантаженням

Хемілтон зробив несподівану заяву щодо своїх виступів за Феррарі – 7-разовий чемпіон світу досі не підіймався на подіум

Але ми продовжуватимемо працювати. Що б я не робив, я все ще дуже далекий. Але я не здаюся – просто намагаюся далі.

Я справді не знаю у чому саме проблема. Просто спробую провести гонку і подивлюся, чи зможу просунутись уперед. Якщо мені вдасться це зробити – чудово. Якщо ні – залишиться сподіватися, що щось трапиться, і я зможу цим скористатися. Але головна мета – витягнути максимум із машини та стратегії", – цитує Хемілтона Racingnews365.

Нагадаємо, у кваліфікації Джидди Льюїс фінішував сьомим. До цього два вікенди поспіль його випередив Карлос Сайнс, якого він замінив у Феррарі.

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