Українець Середа у підсумковому протоколі поступився лише австралійцю Кессієлу Руссо.

Середа завоював медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у воду, який завершився історичним провалом для Китаю

Олексій Середа встановив особистий рекорд на чемпіонатах світу – це його дебютне особисте срібло. Раніше він був другим лише у синхронних дисциплінах (2022, 2023). У своїй кар’єрі українець має тепер п’ять медалей на рівні чемпіонатів світу – у його доробку три срібла та дві бронзи.

"Чесно кажучи, я не слідкував, не дивився на табло. Я не знав, що йду другим перед п'ятим, шостим стрибками. Чесно, думав, йду десь шостим: гадав, переді мною два китайці, там іще бачив, як добре стрибав (японець) Рікуто, австралієць (Руссо). Навіть не нервував сильно, бо думав, знову буду в топ-5 чи топ-6. Потім був для мене сюрприз, що я зовсім не п'ятий. Я здивувався тому, що китайців не було на подіумі – це всіх здивувало.

Пройшов (усі спроби) дуже стабільно, не припустився значних помилок у фіналі – і за рахунок цього став другим. Бо, наприклад, Рікуто Тамай, який був моїм суперником, припустився помилки в одному зі стрибків і через це вилетів. Найголовніше в стрибках – робити все стабільно і без сильних помилок. Мені так і вдалося, я пройшов усе по вісім балів", – цитує Середу Суспільне Спорт.

Олексій Середа у сезоні-2025 завоював медалі на всіх найбільших стартах. До срібла"на ЧС у Сингапурі у нього були три золота континентальної першості, яка проходила в Анталії, та дві медалі в суперфіналі Кубка світу.

"Я задоволений. Наприкінці сезону поставив таку крапку другим місцем. На Олімпіаді (у Парижі) були фейли, бо не було достатньо часу нормально підготуватися. Зараз цей час є, і я його максимально ефективно використовую.

Праця винагороджується. Я не знав, що сьогодні посяду друге місце, але коли багато працюєш, робиш усе, що каже тренер, у тебе спокійна совість. Якщо щось не вдасться, ти зробив максимум. Ти робиш усе можливе, аби вийшло, – і якщо виходить, ти вже думаєш: це воно. Може і не вийти, це спорт. Але всі твої старання "стріляють", коли ти цього не очікуєш", – підбив підсумки сезону Середа.

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