"На цю мить я не дуже впевнений у собі. Мої довгі відрізки не були особливо хорошими в порівнянні з Оскаром або Ландо Норрісом. Я збираюся викластися на повну, це точно. Чи означає це, що я маю достатньо для перемоги? Не знаю.

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Моя машина зробила крок вперед у порівнянні з тим, що ми тестували раніше. Тож я сподіваюся, що це також допоможе збільшити термін роботи шин.

Я не думаю, що цього всього буде достатньо, щоб бути суперконкурентоспроможним, особливо на мідіумі. Я не знаю багато про хард, я його ще не пробував. Це просто показує, що коли стає трохи тепліше, як у третій практиці, саме цього нам дійсно не вистачає. У гонці ти стабілізуєшся при високій температурі, і саме тут більшість команд відчувають найбільші труднощі", – цитує Макса Ферстаппена Motorsport.

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