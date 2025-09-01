Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) переконаний, що зможе реабілітуватися за поразку від Брендона Адамса (25-4, 16 КО) у першому бою.

"Я припустився великої помилки чотири роки тому з Брендоном Адамсом. Тепер мені потрібно виправити цю помилку і показати людям, що я кращий боксер.

Я кращий, я сильніший, і я це доведу. Я зрозумів, що мені потрібно бути розумнішим, що я повинен бути готовим до бою на всю дистанцію.

Я знаю, що не можу йти вперед із опущеними руками, ведучи підборіддям вгору. Ні, моє підборіддя має бути опущеним. Я повинен бути обережним. Тепер я інший. Раніше в кожному бою я не турбувався про перемогу за очками. Тепер я знаю, що можу дозволити собі перемогу за очками після 12 хороших раундів боксу. Я готовий навіть до 15 раундів", – цитує Богачука BoxingScene.

Нагадаємо, перший бій Богачука та Адамса відбувся 4 березня 2021 року. Американець завдав українцю першої поразки на професійному ринзі, перемігши технічним нокаутом у 8 раунді. Реванш відбудеться 13 вересня.

До слова, раніше WBC після протесту Богачука повернула українця на перше місце свого рейтингу.