Перша ракетка України зізналася в тому, що впевнена у своїх силах та має за мету повернутися у першу десятку реєстру Жіночої тенісної асоціації.

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"Я досить впевнена у своїх результатах. Коли я тренуюсь добре, коли почуваю себе гарно в фізичній формі. В принципі, впевненість є, я зараз у непоганій формі. Потрібно уникати якихось травм – це найголовніше. Для мене мета зараз – це закінчити сезон без якихось таких великих травм, як це відбувалось минулих два роки. Я не змогла закінчити повністю (минулий) сезон. Тому, сподіваюсь, що все вийде і у мене вийде теж повернутися в топ-10", – цитує Світоліну Суспільне Спорт.

Еліна Світоліна на Вімблдоні-2025, останньому мейджорі, завершила боротьбу у третьому раунді, але, за її словами, задоволена таким виступом.

Світоліна у поточному рейтингу Жіночої тенісної асоціації посідає 13-те місце, маючи 2794 залікові пункти.

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