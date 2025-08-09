Екс-тренер Єлени Рибакіної, Стефано Вуков, знову зможе виконувати свої професійні обов'язки.

Стефано Вуков, колишній наставник представниці Казахстану Єлени Рибакіної, виграв апеляцію після звинувачень у "зловживанні владою та образливій поведінці", повідомляє The Athletic.

31 січня WTA дискваліфікувала хорватського тренера на рік. Тепер Стефано Вуков оскаржив бан перед Ролан Гаррос і його апеляція була задоволена.

Попри скандал Рибакіна підтримала зв'язки з Вуковим і не погоджувалась з дискваліфікацією. Ймовірно, що хорватський фахівець зможе повернутися до тренування екс-росіянки на US Open-2025.

